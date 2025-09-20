Visite commentée du prieuré de Port l’Abbé Prieuré de Port l’Abbé 49330 Etriché Etriché

Visite commentée du prieuré de Port l'Abbé 20 et 21 septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Le prieuré des Augustins de la Roë fut fondé par l’évêque Rainaud de Martigné dans la première moitié du XIIe siècle. Le logis et la chapelle ont été édifiés en 1523 par l’abbé Guy Le Clerc, aumônier d’Anne de Bretagne. Présentation détaillée historique et architecturale de l’extérieur des bâtiments et de l’intérieur des deux chapelles (romane et renaissance).

Prieuré de Port l'Abbé 49330 Etriché 855 Route de Daumeray – Etriché 49640 Etriché Maine-et-Loire Pays de la Loire 33 (0) 6 75 06 94 31 Prieuré 12ème / 15ème siècle, chapelle romane et chapelle renaissance. Présence d'un parking limité à environ 30 voitures

Laura Bellanger