Visite commentée du Prieuré Saint-Jacques

Dimanche 16 novembre 2025 de 10h30 à 17h. Prieuré Saint-Jacques Vernègues Bouches-du-Rhône

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 10:30:00

fin : 2025-11-16 17:00:00

Date(s) :

2025-11-16

Les bénévoles férus d’histoire locale de l’association Lou Patrimoni Vernegau vous proposent des visites commentées du prieuré Saint-Jacques, au pied du vieux Vernègues.

Tout au long de la journée, profitez de l’ouverture exceptionnelle du prieuré pour le découvrir (ou redécouvrir) à la lumière des explications des historiens locaux. .

Prieuré Saint-Jacques Vernègues 13116 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 08 64 18 45 lou.patrimoni.vernegau@gmail.com

English :

The volunteers of the association Lou Patrimoni vernegau will guide you while you discover the former priory.

German :

Die von der Lokalgeschichte begeisterten Freiwilligen des Vereins Lou Patrimoni Vernegau bieten Ihnen kommentierte Führungen durch das Priorat Saint-Jacques am Fuße der Altstadt von Vernègues an.

Italiano :

Gli appassionati di storia locale dell’associazione Lou Patrimoni Vernegau propongono visite guidate al priorato di Saint-Jacques, ai piedi dell’antico villaggio di Vernègues.

Espanol :

Los aficionados a la historia local de la asociación Lou Patrimoni Vernegau ofrecen visitas guiadas al priorato de Saint-Jacques, al pie del antiguo pueblo de Vernègues.

L’événement Visite commentée du Prieuré Saint-Jacques Vernègues a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme du Massif des Costes