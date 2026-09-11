Visite commentée du quartier du Busca, Quartier du Busca, Toulouse

Informations pratiques

Visite commentée du quartier du Busca Dimanche 20 septembre, 10h30 Quartier du Busca Haute-Garonne

Gratuit. Limité à 25 personnes. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Ce circuit part de l’angle de la rue des 36 ponts et des allées Jules Guesde et traitera de la géomorphologie du quartier, de son évolution au cours des siècles, des axes de circulation structurant le quartier, de l’histoire de la place du Busca, de l’évolution de la localisation des écoles du quartier puis permettra de découvrir quelques vieilles maisons comme la maison Ferrier, seul témoignage du vaste Enclos Benech ou de belles maisons Art Nouveau ou Art Déco, l’explication du nom des voies comme l’avenue Frizac, rue Saint Joseph, allées des Demoiselles, rue des Pyrénées et rue Sainte Philomène. Seront également évoqués le monastère des Carmes Déchaussés, le monument à la gloire de la Résistance allées Frédéric Mistral, l’église Notre Dame et la grande Allée, le jardin des Plantes ainsi que certaines activités artisanales ou industrielles du quartier aux siècles passés dont les fameux établissement Bastide exportateurs de milliers de perruches élevées dans le quartier du Busca jusqu’en 1958.

Nouveauté : Un livret sur l’histoire du quartier

Un livret sur l’histoire du quartier vous sera proposé avec une participation aux frais de 3€

Quartier du Busca 1 rue des Trente-Six-Ponts, 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0680947736 https://www.lebusca.fr/2025/05/visite-du-quartier-du-busca-le-20-juin-2026.html https://www.facebook.com/leBuscaNotrequartier [{« type »: « email », « value »: « contact@lebusca.fr »}] Départ de la visite à l’angle de la rue des Trente-Six-Ponts et des allées Jules-Guesd Métro ligne B et Tramway station Palais de Justice.

Ce circuit part de l’angle de la rue des 36 ponts et des allées Jules Guesde et traitera de la géomorphologie du quartier, de son évolution au cours des siècles, des axes de circulation structurant à…

©Charles Marion