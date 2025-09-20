Visite commentée du quartier Fombeaude Quartier Fombeaude Castillon-la-Bataille

Marche dans la commune, prévoir de bonnes chaussures. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Visite commentée du quartier Fombeaude, cet ancien quartier de Castillon-la-Bataille, aujourd’hui située entre la rue Jean Jaurès et la rivière Dordogne.

La visite sera commentée par l’historien Maurice Friot, président du Groupe de recherches historiques et de sauvetage archéologique du Castillonnais (GRHESAC).

Quartier Fombeaude Place du général de Gaulle, 33350 Castillon-la-Bataille Castillon-la-Bataille 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine

© Ministère de la Culture et Ville de Castillon-la-Bataille