Visite commentée du remorqueur Triton 25 Halte port Saint-Nicolas Conflans-Sainte-Honorine

Visite commentée du remorqueur Triton 25 20 et 21 septembre Halte port Saint-Nicolas Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T17:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Dernier remorqueur construit en France en 1954, transformé en pousseur en 1960, ce bateau du patrimoine est classé au titre des Monuments historiques. Découverte du logement du capitaine et de son matelot, de la salle des machines et de la timonerie. Deux autres bateaux patrimoniaux sont amarrés à la halte patrimoine : un ponton-bigue servant de sas pour les visites du Triton 25 et un remorqueur à vapeur, le Jacques, de 1905, également classé Monument historique.

Halte port Saint-Nicolas 5 quai des Martyrs de la Résistance 78700 Conflans-Sainte-Honorine Conflans-Sainte-Honorine 78700 Vieux Conflans Yvelines Île-de-France En train : (SNCF) Ligne J Paris-Saint-Lazare : gare de Conflans-Sainte-Honorine (10 minutes à pied) (RATP) RER A direction Cergy-le-Haut : gare de Conflans-Fin d’Oise (25 minutes à pied) Par la route : sortie Saint-Germain-en-Laye puis RN 184 ; sortie Conflans-Sainte-Honorine

© Tanguy Beurdeley