Visite commentée du retable de Buhl, Eglise Saint Jean-Baptiste, Buhl
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint Jean-Baptiste · Buhl
Informations pratiques
Visite commentée du retable de Buhl 19 et 20 septembre Eglise Saint Jean-Baptiste Collectivité européenne d’Alsace
Sans inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Le retable a fait l’objet de travaux de consolidation en 2026. Découvrez son histoire, ses spécificités ainsi que son actualité au cours de visites proposée par l’Association Les Amis du Retable.
Gratuit, sans inscription
+ d’infos : amis.retable@gmail.com
Eglise Saint Jean-Baptiste 13 place de l’Eglise 68530 Buhl Buhl 68530 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« link »: « mailto:amis.retable@gmail.com »}]
Le retable a fait l’objet de travaux de consolidation en 2026. Découvrez son histoire, ses spécificités, ainsi que son actualité au cours de visites proposée par l’Association Les Amis du Retable.
©Françoise Maurer