UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Buhl

Visite commentée du retable de Buhl, Eglise Saint Jean-Baptiste, Buhl

samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint Jean-Baptiste · Buhl

Visite commentée du retable de Buhl, Eglise Saint Jean-Baptiste, Buhl

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise Saint Jean-Baptiste
Adresse
13 place de l'Eglise 68530 Buhl
Ville
68530 Buhl
Département
Collectivité européenne d'Alsace
Tarif
Sans inscription

Visite commentée du retable de Buhl 19 et 20 septembre Eglise Saint Jean-Baptiste Collectivité européenne d’Alsace

Sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Le retable a fait l’objet de travaux de consolidation en 2026. Découvrez son histoire, ses spécificités ainsi que son actualité au cours de visites proposée par l’Association Les Amis du Retable.
Gratuit, sans inscription
+ d’infos : amis.retable@gmail.com

Eglise Saint Jean-Baptiste 13 place de l’Eglise 68530 Buhl Buhl 68530 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« link »: « mailto:amis.retable@gmail.com »}]
Le retable a fait l’objet de travaux de consolidation en 2026. Découvrez son histoire, ses spécificités, ainsi que son actualité au cours de visites proposée par l’Association Les Amis du Retable.

©Françoise Maurer