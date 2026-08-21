Visite commentée du retable de Buhl, Eglise Saint Jean-Baptiste, Buhl

Informations pratiques

Visite commentée du retable de Buhl 19 et 20 septembre Eglise Saint Jean-Baptiste Collectivité européenne d’Alsace

Sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Le retable a fait l’objet de travaux de consolidation en 2026. Découvrez son histoire, ses spécificités ainsi que son actualité au cours de visites proposée par l’Association Les Amis du Retable.

Gratuit, sans inscription

+ d’infos : amis.retable@gmail.com

Eglise Saint Jean-Baptiste 13 place de l’Eglise 68530 Buhl Buhl 68530 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« link »: « mailto:amis.retable@gmail.com »}]

Le retable a fait l’objet de travaux de consolidation en 2026. Découvrez son histoire, ses spécificités, ainsi que son actualité au cours de visites proposée par l’Association Les Amis du Retable.

©Françoise Maurer