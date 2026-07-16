Visite commentée du rez-de-chaussée, Château de Bouges, Bouges-le-Château

Informations pratiques

Visite commentée du rez-de-chaussée 19 et 20 septembre Château de Bouges Indre

Durée 30 min

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Goûtez au charme du château de Bouges et à son atmosphère du XVIIIᵉ siècle avec une architecture et un mobilier d’exception !

Visite commentée du rez-de-chaussée du château (30min).

Château de Bouges 15 Rue du Chateau, 36110 Bouges-le-Château, France Bouges-le-Château 36110 Indre Centre-Val de Loire +33254358826 http://www.bouges.monuments-nationaux.fr Le château de Bouges fut construit entre 1763 et 1770, pour Charles Leblanc de Marnaval. Son architecte n’est pas identifié, bien qu’on ait attribué sans preuve la conception des travaux à Ange-Jacques Gabriel ou à un certain Fayeti, dont le nom est gravé sur une balustrade. Des jardins qui accompagnaient la demeure de Charles Leblanc de Marnaval subsiste la composition d’ensemble. Le parc occupait un vaste quadrilatère à l’ouest du château. Un jardin potager était installé au sud de la basse-cour. Vers 1840, Antoine-Achille Masson, comte de Montalivet, fit aménager le parc. Entre 1897 et 1909, les paysagistes Henri et Achille Duchêne recréèrent, selon une interprétation contemporaine, des jardins à la française aux abords immédiats du château et aménagèrent le parc paysager pour Henri Dufour. Entre 1917 et 1967, Monsieur et Madame Viguier ont fait procéder à divers embellissements du parc et ont fait réaliser un jardin de fleurs, à l’emplacement de l’ancien. A71 sortie Vierzon nord, N20 Vatan et D2 Levroux. Depuis Châteauroux (25kms) D956 puis D2. Depuis Valençay (12 kms) D37.

Goûtez au charme du château de Bouges et à son atmosphère du XVIIIᵉ siècle avec une architecture et un mobilier d’exception !

© Caroline Rose Centre des monuments nationaux