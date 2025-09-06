Visite commentée du samedi Tocane-Saint-Apre
Visite commentée du samedi Tocane-Saint-Apre samedi 6 septembre 2025.
Visite commentée du samedi
Château de Fayolle Tocane-Saint-Apre Dordogne
Accompagnés d’un membre de l’équipe, venez déambuler dans les pièces somptueuses de ce joyau du Périgord vert en découvrant tous ses secrets ! .
Château de Fayolle Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 45 74
English : Visite commentée du samedi
Saturday, September 20 and Sunday, September 21 (Journées du Patrimoine) at 11:30 a.m
On reservation
Adult price: 13?
Reduced rate (students under 26, disabled persons, 14-18 (inclusive), groups of 10+): 11?
Children (4-14 yrs inclusive): 7?
Accompanied by a team member
German : Visite commentée du samedi
Samstag, 20. und Sonntag, 21. September (Tag des Kulturerbes) um 11.30 Uhr
Mit Reservierung
Preis für Erwachsene: 13?
Ermäßigter Tarif (Studierende unter 26 Jahren, Menschen mit Behinderung, 14-18 Jahre (einschließlich), Gruppen ab 10 Personen): 11?
Preis für Kinder (4-14 Jahre): 7?
In Begleitung eines Teammitglieds
Italiano :
Sabato 20 e domenica 21 settembre (Giornate del Patrimonio) alle ore 11.30
Solo su prenotazione
Prezzo per adulti: 13?
Tariffa ridotta (studenti sotto i 26 anni, persone con disabilità, ragazzi dai 14 ai 18 anni (compresi), gruppi di 10 o più): 11?
Bambini (4-14 anni compresi): 7?
Accompagnati da un membro dell’équipe
Espanol : Visite commentée du samedi
Sábado 20 y domingo 21 de septiembre (Jornadas del Patrimonio) a las 11.30 h
Sólo con reserva
Precio adulto: 13?
Tarifa reducida (estudiantes menores de 26 años, personas con discapacidad, jóvenes de 14 a 18 años (inclusive), grupos de 10 o más personas): 11?
Niños (de 4 a 14 años inclusive): 7?
Acompañados por un miembro del equipo
