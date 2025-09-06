Visite commentée du samedi Tocane-Saint-Apre

Visite commentée du samedi Tocane-Saint-Apre samedi 6 septembre 2025.

Visite commentée du samedi

Château de Fayolle Tocane-Saint-Apre Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-06 2025-09-13 2025-09-20 2025-09-27

Les samedi 20 et dimanche 21 septembre (Journées du Patrimoine) à 11h30

Sur réservation

Tarif adulte 13€

Tarif réduit (Étudiants de -26 ans, personnes en situation de handicap, 14-18 ans (inclus), groupes de +10 personnes) 11€

Tarif enfant (4-14 ans inclus) 7€

Accompagnés d’un membre de l’équi

Tous les samedis à 14h30 (hors journées du patrimoine)

Les samedi 20 et dimanche 21 septembre (Journées du Patrimoine) à 11h30

Sur réservation

Tarif adulte 13€

Tarif réduit (Étudiants de -26 ans, personnes en situation de handicap, 14-18 ans (inclus), groupes de +10 personnes) 11€

Tarif enfant (4-14 ans inclus) 7€

Accompagnés d’un membre de l’équipe, venez déambuler dans les pièces somptueuses de ce joyau du Périgord vert en découvrant tous ses secrets ! .

Château de Fayolle Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 45 74

English : Visite commentée du samedi

Saturday, September 20 and Sunday, September 21 (Journées du Patrimoine) at 11:30 a.m

On reservation

Adult price: 13?

Reduced rate (students under 26, disabled persons, 14-18 (inclusive), groups of 10+): 11?

Children (4-14 yrs inclusive): 7?

Accompanied by a team member

German : Visite commentée du samedi

Samstag, 20. und Sonntag, 21. September (Tag des Kulturerbes) um 11.30 Uhr

Mit Reservierung

Preis für Erwachsene: 13?

Ermäßigter Tarif (Studierende unter 26 Jahren, Menschen mit Behinderung, 14-18 Jahre (einschließlich), Gruppen ab 10 Personen): 11?

Preis für Kinder (4-14 Jahre): 7?

In Begleitung eines Teammitglieds

Italiano :

Sabato 20 e domenica 21 settembre (Giornate del Patrimonio) alle ore 11.30

Solo su prenotazione

Prezzo per adulti: 13?

Tariffa ridotta (studenti sotto i 26 anni, persone con disabilità, ragazzi dai 14 ai 18 anni (compresi), gruppi di 10 o più): 11?

Bambini (4-14 anni compresi): 7?

Accompagnati da un membro dell’équipe

Espanol : Visite commentée du samedi

Sábado 20 y domingo 21 de septiembre (Jornadas del Patrimonio) a las 11.30 h

Sólo con reserva

Precio adulto: 13?

Tarifa reducida (estudiantes menores de 26 años, personas con discapacidad, jóvenes de 14 a 18 años (inclusive), grupos de 10 o más personas): 11?

Niños (de 4 a 14 años inclusive): 7?

Acompañados por un miembro del equipo

L’événement Visite commentée du samedi Tocane-Saint-Apre a été mis à jour le 2025-09-01 par Val de Dronne