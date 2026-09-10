Visite commentée du sémaphore Les Baleines, Sémaphore des Baleines, Le Gillieux

samedi 19 septembre 2026 · Sémaphore des Baleines · Le Gillieux

Informations pratiques

Visite commentée du sémaphore Les Baleines 19 et 20 septembre Sémaphore des Baleines Charente-Maritime

Limité à 10 personnes par horaire. Inscription obligatoire via ce lien : https://my.weezevent.com/journees-europeennes-du-patrimoine-semaphore-les-baleines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez les missions du sémaphore et son rôle dans la surveillance maritime.

Réservation obligatoire. Merci de vous présenter 10 minutes avant l’horaire réservé, muni de votre carte d’identité. Aucune personne ne pourra accéder au sémaphore sans inscription préalable.

Inscription : https://my.weezevent.com/journees-europeennes-du-patrimoine-semaphore-les-baleines

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Découvrez les missions du sémaphore.

©Sémaphore des Baleines