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Visite commentée du sentier des paysans bâtisseurs, Sentier des paysans bâtisseurs, Tourouzelle

samedi 19 septembre 2026 · Sentier des paysans bâtisseurs · Tourouzelle

Visite commentée du sentier des paysans bâtisseurs, Sentier des paysans bâtisseurs, Tourouzelle

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Sentier des paysans bâtisseurs
Adresse
Chemin du Périé 11200 Tourouzelle
Ville
11200 Tourouzelle
Département
Aude
Tarif
Gratuit. Départ à 9h30.

Visite commentée du sentier des paysans bâtisseurs Samedi 19 septembre, 09h30 Sentier des paysans bâtisseurs Aude

Gratuit. Départ à 9h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Partez pour une balade commentée de 5,5 km sur le sentier des paysans bâtisseurs, à la découverte de l’histoire et des techniques de construction en pierre sèche.

Au fil du parcours, vous découvrirez les populations qui ont occupé et façonné ces paysages, ainsi que les capitelles, garennes, ruchers, clapas, drailles et réserves d’eau qui témoignent de leurs activités.

Le parcours, sans difficulté majeure, se déroule en garrigue. Durée : 2h30.

Sentier des paysans bâtisseurs Chemin du Périé 11200 Tourouzelle Tourouzelle 11200 Aude Occitanie 0788465720
ballade commentée sur le sentier des paysans bâtisseurs, histoire, méthode de construction, population concernée, période d’occupation des capitelles, garennes, ruchers, clapas, drailles, réserves en…

©andré Fraisse

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