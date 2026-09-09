Visite commentée du site du Semoctom Saint Léon, Site du SEMOCTOM, Saint-Léon

Informations pratiques

Visite commentée du site du Semoctom Saint Léon Samedi 19 septembre, 09h00 Site du SEMOCTOM Gironde

Gratuit. Gourde, casquette/chapeaux, manteaux (selon la météo).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Mystère au SEMOCTOM est de retour !

Rendez-vous le samedi 19 septembre, de 9h à 16h, à Saint-Léon, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

Au programme (comptez environ 45 min pour l’enquête) :

Une enquête immersive à résoudre en équipe, au cœur de notre site industriel pour découvrir les coulisses de la gestion des déchets.

✨ Et ce n’est pas tout ! Une fois l’enquête terminée, prolongez votre visite avec plusieurs animations :

Le Ciné Benne Club, pour découvrir ce que deviennent nos déchets.

♻️ L’exposition « Les gestes qui changent tout », pour faire le plein d’astuces sur le tri et la réduction des déchets.

Le Juste Tri, notre jeu ludique pour tester vos connaissances en famille ou entre amis.

️ L’événement est gratuit, mais les places sont limitées.

Une journée ludique, immersive et pleine de surprises, pour petits et grands curieux… on vous attend !

Une question ? Écrivez-nous à : prevention@semoctom.com

Site du SEMOCTOM 9 Rte de l’Allégret, 33670 Saint-Léon Saint-Léon 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine http://Semoctom.com [{« link »: « mailto:prevention@semoctom.com »}]

Le Semoctom vous invite à participer à une visite exceptionnelle du site de Saint-Léon !