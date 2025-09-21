Visite commentée du site du Tiple Carrière du Tiple Fumel

Gratuit, limité à 15 personnes. Réservation obligatoire.

Début : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Petite randonnée d’environ 4 km, guidée et commentée, à la découverte du site remarquable du Tiple (Fumel) : la grande carrière d’argile, le plateau et ses rochers de grès, le bas fourneau, l’ancienne ferme de Lusgle et son lac, la forêt et son sous-bois de bruyères.

La carrière du Tiple où le baron de Langsdorff exploitait les argiles, a été acquise par Émile Serres. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les résistants du groupe Geoffroy de l'usine ont vécu sur le site du Tiple. Rendez-vous précisé à l'inscription.

© Daniel Loisy