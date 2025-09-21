Visite commentée du site médiéval des ruines du château de Montrond Site médiéval des ruines du château de Montrond Montrond-le-Château

Visite commentée du site médiéval des ruines du château de Montrond Dimanche 21 septembre, 10h00 Site médiéval des ruines du château de Montrond Doubs

Accès libre

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite guidée des ruines du château de Montrond, dimanche 21 septembre.

Alix Giordano, historienne et auteure du livre Le Château et la Châtellenie de Montrond Jura 1227 – 1490, vous proposera une visite sur le site médiéval des ruines du château de Montrond. Vous assisterez à une présentation des vestiges et de l’histoire du site, découvrir la généalogie et les différents propriétaires successifs. Nous profiterez également d’une présentation de l’association La Tour d’Otton, et de ses actions comprenant des travaux de restaurations et fouilles archéologiques entrepris depuis 2017. Vous pourrez enfin déambuler librement sur les différents sentiers afin de découvrir la forêt et la géologie des massifs jurassiens depuis les différents belvédères.

Les visites commentées gratuites d’une heure sont proposées à 10h, 14h et 15h30.

Vous pourrez également participer à un apéritif concert sur le site à 11h30 par le groupe musical Les Écervelées.

Une buvette et une restauration rapide seront proposées toute la journée.

Site médiéval des ruines du château de Montrond 25660 Montrond-le-Château Montrond-le-Château 25660 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 06 89 33 85 38 https://www.la-tour-dotton.com/ https://www.facebook.com/profile.php?id=61560672602061 Le site médiéval de Montrond (39) se situe sur un éperon rocheux de 4 hectares. Ce site présente de nombreux vestiges du XIIIe siècle (ruines de tour maîtresse, bâtisse et courtines). Son emplacement au milieu de la forêt en fait un lieu d’histoire et de protection de la faune et de la flore. Vous pourrez de plus profiter des magnifiques panoramas sur les différents plateaux du Jura grâce à plusieurs belvédères aménagés. L’accès se fait à pied depuis le bas de la colline | Il est préférable de se garer sur les parkings de l’église ou de la salle polyvalente afin de vous rendre à pied jusqu’au château | Prévoir des chaussures de marche.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Tour Otton