Visite commentée du site naturel de Pierre Aigue, au bord du lac de Grand Lieu Site de Pierre Aiguë

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-19 10:00 – 11:30

Gratuit : oui Gratuit – Sur inscription Gratuit – Sur inscription Tout public

Découvrez Pierre Aiguë et le lac de Grand Lieu Envie d’une pause au coeur de la nature ? Le lac de Grand Lieu est un paradis pour les oiseaux ! Chaque été, un observatoire en bois y est installé. Depuis l’observatoire, prenez le temps d’observer hérons, aigrettes, grèbes et bien d’autres espèces dans un cadre exceptionnel. Un moment privilégié pour découvrir la richesse de l’un des plus grands lacs naturels de plaine de France !Afin d’apprendre à connaître et protéger ce milieu sensible, des visites commentées du site de Pierre Aiguë sont proposées tout l’été avec un animateur nature de la Fédération Départementale des chasseurs de Loire-Atlantique.Prochains rendez-vous :• Dimanches 5 et 19 juillet / 2 et 30 août• De 10h à 11h30• Gratuit• Places limitées – Inscription conseillée au 07 64 47 76 59 ou en ligne

Site de Pierre Aiguë 44860

https://www.saint-aignan-grandlieu.fr/fonctionnalites/agenda-133/visite-commentee-du-site-de-pierre-aigue-5002.html?cHash=770acc1526d5697ae6b59883e46409b3



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