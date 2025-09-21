Visite commentée du site naturel protégé de Lozari (Inscription obligatoire) Casa di Losari Palasca

Inscriptions obligatoires au 06 09 98 76 98

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Visite commentée du site naturel protégé de Lozari ( petit parcours pédestre reliant la tour génoise, casa di Lozari, Chapelle…) proposée par François-Xavier Montecattini du Service éducatif de la Collectivité de Corse.

RDV parking de la Casa di Losari

Casa di Losari plage losari Palasca 20226 Haute-Corse Corse

