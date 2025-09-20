Visite commentée du temple protestant d’Albi Temple protestant Albi

Visite commentée du temple protestant d'Albi

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Comprendre un lieu de culte, une histoire, une mémoire

Qu’est-ce qu’un temple pour les protestants ? Quels sont ses particularités architecturales et symboliques ? Comment s’inscrit-il dans l’histoire du protestantisme à Albi ?

Temple protestant 20 rue Fonvieille, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 05 63 54 19 31 http://eglise-protestante-unie-albigeois.fr/ Le temple protestant d’Albi a été inauguré en 1924. Édifié sous l’autorité du pasteur Jolibois, il a été conçu par l’architecte Léon Daures. L’édifice présente un plan basilical avec un petit porche surélevé. L’intérieur est sobre et majestueux. Léon Daures s’est peut-être inspiré du temple des Brotteaux de Lyon, œuvre de Gaspard André. Le bâtiment est inscrit au titre des Monuments historiques depuis 2014. Accès par la rue Fonvieille. Accessible aux handicapés moteurs.

