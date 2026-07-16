Visite commentée du temple protestant de Barry d’Islemade, Temple protestant, Barry-d’Islemade

Informations pratiques

Visite commentée du temple protestant de Barry d’Islemade 19 et 20 septembre Temple protestant Tarn-et-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Mme Techer-Joliez, pasteure du temple protestant de Barry-d’Islemade, ouvrira exceptionnellement les portes de l’édifice et proposera des visites commentées.

Samedi, à partir de 14h.

Dimanche, toute la journée à partir de 10h.

Temple protestant 210 Rue Pierre Delours, 82290 Barry-d’Islemade, France Barry-d’Islemade 82290 Tarn-et-Garonne Occitanie C’est en 1803 que fut créée l’église protestante de la ville qui auparavant était annexe du consistoire de Montauban. Le premier temple de Barry d’Islemade, construit en terre, peu de temps après la Révolution, menace ruine au milieu du XIXe siècle. Sa reconstruction est alors envisagée en 1857. L’intérieur conserve une grande tribune en bois à la fois vernaculaire et élégante.

La « Pasteure du Temple » protestant de Barry d’Islemade ouvrira les portes du Temple le samedi après-midi à partir de 14 heures, et le dimanche toute la journée à partir de 10 heures, et fera des…

©EmilieGendre