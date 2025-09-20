Visite commentée du Théâtre Auditorium de Poitiers Théâtre Auditorium de Poitiers Poitiers

Nombre de places limité. Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Le TAP comme vous ne l’avez jamais vu !

Partez à la découverte du TAP (Théâtre Auditorium de Poitiers) de manière ludique et inédite.

Explorez son architecture remarquable, sa machinerie impressionnante, ses dessous et coulisses…

Le théâtre n’aura plus de secrets pour vous !

Théâtre Auditorium de Poitiers 1 boulevard de Verdun, 86000 Poitiers, France Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine https://www.tap-poitiers.com accueilpublic@tap-poitiers.com Le TAP – Théâtre-Auditorium de Poitiers comprend un auditorium de 1 020 places, une salle de théâtre de 700 places, 3 studios de répétition et de nombreux espaces de convivialité. Inauguré en 2008, il est l'œuvre de l'architecte portugais Joao Luis Carrilho Da Graça.

© Arthur Pequin