Visite commentée du théâtre Théâtre de Roanne Roanne

Visite commentée du théâtre Théâtre de Roanne Roanne samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée du théâtre 20 et 21 septembre Théâtre de Roanne Loire

Durée de la visite : 1h. Départ toutes les 1/2 heures par groupe maximum de 15 personnes. Samedi 20 à 10h30 : visite doublée en LSF. La déambulation comporte des escaliers et nécessite une mobilité en adéquation avec ce théâtre à l’italienne de 3 étages.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:30:00

Découvrir l’envers du décor !

Laissez-vous guider dans ce théâtre à l’italienne en écoutant les commentaires historiques, techniques et anecdotiques. Côté jardin et côté cour, vous accéderez à des espaces jusqu’alors interdits au public.

Théâtre de Roanne 1 rue Molière, 42300 Roanne Roanne 42300 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477714430 http://theatrederoanne.fr Le théâtre fait l’objet d’une lourde rénovation de 1987 à 1989. Restauré et modernisé, il offre aux spectateurs un cadre élégant et aux artistes un outil adapté aux nécessités d’aujourd’hui. La rénovation et l’extension ont été menées dans un esprit de conservation. Le décor intérieur de ce théâtre à l’italienne est remarquable. La coupole est ornée de toile peinte marouflée, représentant des personnages allégoriques. La personne symbolisant la Ville de Roanne y figure, brandissant un flambeau et associée à la devise de la ville « Je grandirai et je brillerai ».

Découvrir l’envers du décor !

©Vue plateau ©XC