Visite commentée du Totem Occitan Ostal del Telh Aurillac

Visite commentée du Totem Occitan Ostal del Telh Aurillac samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée du Totem Occitan Samedi 20 septembre, 14h00 Ostal del Telh Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

L’avètz vist aquel totem ? Mais connaissez-vous seulement ses secrets ? Une visite comme une porte ouverte sur les différents patrimoines du Cantal (architecture, littérature, fromage, châtaigne…) représentés sur le totem. Avec quelques surprises en direct.

Ostal del Telh 1 rue Jean moulin 15000 AURILLAC Aurillac 15000 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 07 67 28 04 65 https://www.ostaldeltelh.org Tiers lieu occitan du Cantal

_L’avètz vist aquel totem_ ? Mais connaissez-vous seulement ses secrets ? Une visite comme une porte ouverte sur les différents patrimoines du Cantal (architecture, littérature, fromage, châtaigne…)…

©Ostal del Telh