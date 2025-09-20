Visite commentée du Tour du chœur Cathédrale de Chartres Chartres

Visite commentée du Tour du chœur Cathédrale de Chartres Chartres samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée du Tour du chœur 20 et 21 septembre Cathédrale de Chartres Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Venez découvrir le tour du chœur grâce à des visites commentées assurées par des membres de l’association des Amis de la Cathédrale de Chartres, qui a participé, aux côtés de l’État, au financement de la récente restauration de cet élément emblématique de la cathédrale de Chartres.

Cathédrale de Chartres Cloître Notre-Dame, 28000 Chartres, France Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 0237215908 https://www.chartres-cathedrale.fr Construite au XIIIᵉ siècle, la cathédrale de Chartres symbolise le passage de l’architecture romane à l’architecture gothique.

Venez découvrir le tour du chœur grâce à des visites commentées assurées par des membres de l’association des Amis de la Cathédrale de Chartres, qui a participé, aux côtés de l’État, au financement…

AG_Cathédrale de Chartres