Visite commentée du Trésor Cathédrale de Chartres Chartres

Visite commentée du Trésor Cathédrale de Chartres Chartres samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée du Trésor 20 et 21 septembre Cathédrale de Chartres Eure-et-Loir

Limitée à 15 personnes, Visite uniquement en français.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Au cours de ces deux journées qui mettent à l’honneur cette année le patrimoine architectural, profitez d’une visite commentée pour tout savoir sur l’histoire du Trésor de la cathédrale de Chartres ! Dans les pas d’un passionné, découvrez l’histoire des objets emblématiques de la collection : objets liturgiques (orfèvrerie, textiles, ex-voto), éléments du Portail royal et du jubé… qui n’auront plus de secrets pour vous.

Cathédrale de Chartres Cloître Notre-Dame, 28000 Chartres, France Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 0237215908 https://www.chartres-cathedrale.fr [{« type »: « link », « value »: « https://tickets.monuments-nationaux.fr/fr-FR/familles?site=2129763597840400608 »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 37 21 22 07 »}, {« type »: « email », « value »: « cathedrale.chartres@monuments-nationaux.fr »}] Construite au XIIIᵉ siècle, la cathédrale de Chartres symbolise le passage de l’architecture romane à l’architecture gothique.

Au cours de ces deux journées qui mettent à l’honneur cette année le patrimoine architectural, profitez d’une visite commentée pour tout savoir sur l’histoire du Trésor de la cathédrale de Chartres !…

C. Ananiguian – CMN