Visite commentée du verger communal conservatoire de variétés anciennes, hameau du Poil Hameau du Poil Senez

Visite commentée du verger communal conservatoire de variétés anciennes, hameau du Poil Hameau du Poil Senez samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée du verger communal conservatoire de variétés anciennes, hameau du Poil 20 et 21 septembre Hameau du Poil Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Organisé par l’association « les Amis du Poil »

Hameau du Poil : Accès en 4×4 ou à pied par une piste en terre de 3km, 10 places de parking maxi

Réservation obligatoire

Informations : 06 25 08 73 87

lesamisdupoil@orange.fr

Hameau du Poil 04270 Senez Senez 04270 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 25 08 73 87 »}] [{« link »: « mailto:lesamisdupoil@orange.fr »}]

Organisé par l’association « les Amis du Poil »

Les Amis du Poil