Visite commentée du Viaduc de Rouzat Viaduc de Rouzat Bègues

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Des visites commentées seront proposées les samedi 20 et dimanche 21 septembre (14h-16h), au pied du viaduc de Rouzat.

Le samedi (le dimanche il n’y a pas de train) depuis la gare de Louroux de Bouble, avec le prestataire « Un Vélo à la Campagne », des randonnées originales intitulées : « les viaducs sens dessus dessous » sont organisées. Elles consistent à transporter les curieux et leur vélo (électrique) en train jusqu’à Lapeyrouse ou Gannat.

Les sites des cinq viaducs sont libres d’accès.

Renseignements et réservations de vélos à : Un Vélo à la Campagne 04 70 32 72 26.

Notre site Internet : https://amisdesviaducs.fr/

Viaduc de Rouzat 03800 Bègues Allier Auvergne-Rhône-Alpes https://amisdesviaducs.fr/ Viaduc permettant de franchir la vallée de la Sioule Parking

© Les Amis des Viaducs