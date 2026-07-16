Visite commentée du viaduc du Viaur à l’occasion du centenaire de la mort de Paul Bodin, Viaduc du Viaur, Tauriac-de-Naucelle

Informations pratiques

Visite commentée du viaduc du Viaur à l’occasion du centenaire de la mort de Paul Bodin Samedi 19 septembre, 09h00 Viaduc du Viaur Aveyron

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Dès 9h, participez aux randonnées organisées autour du viaduc du Viaur.

À 11h30, une cérémonie officielle dévoilera des plaques en hommage à Paul Bodin, ingénieur centralien et concepteur de cet ouvrage classé au titre des monuments historiques.

La journée se poursuivra avec un repas solidaire et musical au profit de l’association Imagine for Margo, sur réservation au 06 76 32 88 72. Des jeux en bois, une buvette et un stand de l’association Valorisation du Viaduc du Viaur seront également proposés.

Viaduc du Viaur Viaduc, 12800 Tauriac-de-Naucelle Tauriac-de-Naucelle 12800 Aveyron Occitanie http://www.aveyron-segala-tourisme.com/fr/decouverte/patrimoine_civil.php Le viaduc de Viaur est situé sur les communes de Tauriac-de-Naucelle (Aveyron) et Tanus (Tarn).

C’est d’abord un viaduc ferroviaire, construit entre 1895 et 1902 par l’ingénieur Paul Bodin. Il est conçu selon la technique des arcs équilibrés, similaire à celle utilisée pour la Tour Eiffel ou le viaduc de Garabit. Cet ouvrage métallique à arche unique de 220 mètres a permis à la voie ferrée Carmaux/Rodez de franchir les gorges du Viaur. Long de 460 mètres et haut de 116 mètres, c’est l’un des plus fameux ouvrages d’art des chemins de fer français. Il a joué un rôle essentiel en rompant l’isolement du Ségala, notamment au niveau agricole.

Le viaduc de Viaur est inscrit au titre des Monuments historiques depuis le 28 décembre 1984. De mars 2014 à décembre 2015, il a fait l’objet d’une rénovation et d’une remise en peinture. Le viaduc du Viaur est situé à 3 km de Tanus et est accessible par une route départementale laquelle arrive à proximité de l’édifice, côté Tarn.

Randonnées à partir de 9h00, à 11h30 cérémonie officielle de dévoilement des plaques en hommage à Paul Bodin, ingénieur centralien, concepteur du monument historique du Viaduc du Viaur, repas et au…

©André Bec