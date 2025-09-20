Visite commentée du vieux bourg Mairie de Saint-Gamier Saint-Galmier

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:30:00

Au fils de ses ruelles, vous serez séduits par le patrimoine architectural de ses quartiers anciens.

Mairie de Saint-Gamier Place de la devise, 42330 Saint-Galmier, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Galmier 42330 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 54 05 06

Vous êtes invités à découvrir les richesses patrimoniales de l’un des 100 Plus beaux détours de France. Plus beaux détours détours de France Histoire de Saint-Galmier

