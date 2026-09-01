Visite commentée du vieux quartier Saint-Marcel Place de l’Horloge Die
dimanche 20 septembre 2026 · Place de l'Horloge · Die
Informations pratiques
Die
Visite commentée du vieux quartier Saint-Marcel
Place de l’Horloge Départ devant la Cathédrale Die Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Partez à la découverte de ce quartier riche en patrimoine historique pour une durée de 1h30 environ.
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Place de l’Horloge Départ devant la Cathédrale Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 74 48 53 31 communelibresaintmarcel@gmail.com
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English : Guided Tour of the Old Saint-Marcel Neighborhood
Set out to explore this neighborhood, rich in historical heritage, on a tour lasting about 1 hour and 30 minutes.
L’événement Visite commentée du vieux quartier Saint-Marcel Die a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme du Pays Diois
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