Visite commentée du vieux quartier Saint-Marcel Place de l’Horloge Die

Informations pratiques

Die

Visite commentée du vieux quartier Saint-Marcel

Place de l’Horloge Départ devant la Cathédrale Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Partez à la découverte de ce quartier riche en patrimoine historique pour une durée de 1h30 environ.

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Place de l’Horloge Départ devant la Cathédrale Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 74 48 53 31 communelibresaintmarcel@gmail.com

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English : Guided Tour of the Old Saint-Marcel Neighborhood

Set out to explore this neighborhood, rich in historical heritage, on a tour lasting about 1 hour and 30 minutes.

L’événement Visite commentée du vieux quartier Saint-Marcel Die a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme du Pays Diois