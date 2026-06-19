Vernègues

Visite commentée du vieux Vernègues

Mardi 7 juillet 2026 à partir de 18h. Vernègues Bouches-du-Rhône

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 18:00:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Visite découverte du Vieux Vernègues, laissez-vous conduire dans l’ancien village détruit par le tremblement de terre de 1909. La balade vous mènera également jusqu’à la table d’orientation qui ouvre sur un magnifique point de vue à 360°C.

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Vernègues 13116 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 15 55

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English :

Discover Old Vergues—let us guide you through the historic village destroyed by the 1909 earthquake. The walk will also take you to the orientation table, which offers a magnificent 360° view.

L’événement Visite commentée du vieux Vernègues Vernègues a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme du Massif des Costes