Visite commentée du vieux village de Sauzet Sauzet Sauzet

Visite commentée du vieux village de Sauzet Samedi 20 septembre, 14h00 Sauzet Drôme

Prévoir de bonnes chaussures

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, laissez vous guider par notre guide, Karine, dans le coeur du vieux village historique de Sauzet, d’origine médiévale, construit et perché sur une butte calcaire.

RDV: place de la fontaine et du portail blanc

Sauzet 26740 Sauzet Sauzet 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 06 82 47 51 32 http://sauzetportalac.fr/index.html

