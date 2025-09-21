Visite commentée du village de caractère de Jaujac Office du Tourisme de Jaujac Jaujac

Visite commentée du village de caractère de Jaujac Dimanche 21 septembre, 10h30 Office du Tourisme de Jaujac Ardèche

Visite gratuite sur réservation, places limitées à 30 personnes max.

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:30:00

Jaujac, entre médiéval et volcanisme

Venez explorer l’histoire fascinante du village de caractère de Jaujac, niché entre les majestueuses montagnes cévenoles et les flots paisibles de la rivière. Les visites commentées, disponibles toute l’année pour les groupes sur réservation, vous emmèneront dans une aventure d’environ 1h30 à travers les rues médiévales en forme d’étoile, où vous découvrirez l’héritage des seigneurs de Jaujac et leur château pittoresque du Chastelas. Mais Jaujac ne serait pas un village de caractère sans ses curiosités naturelles uniques.

Bien que la visite soit gratuite, votre réservation garantit votre place. En cas d’empêchement, un appel 04 75 36 46 26 ou un mail à l’Office de Tourisme permet de libérer votre place pour quelqu’un d’autre.

Le point de rendez-vous est devant l’office de tourisme de Jaujac.

Office du Tourisme de Jaujac 20 La Calade, 07380 Jaujac Jaujac 07380 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 36 46 26

