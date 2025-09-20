Visite commentée du village de caractère de Thueyts Office du Tourisme de Thueyts Thueyts

Gratuit, Réservation obligatoire, 30 places disponibles par visite.

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Thueyts, entre légendes et caractère

Remontez le temps en explorant le vieux bourg de Thueyts lors d’une visite commentée d’environ 1h30. Les visites commentées, disponibles toute l’année pour les groupes sur réservation, vous dévoileront l’histoire riche et captivante de ce village celte, autrefois connu sous le nom d’Athogis (à l’époque de l’Empire romain). Blotti entre le volcan de la Gravenne et le lac de lave du volcan du Prat, Thueyts offre un paysage unique et étonnant, façonné par la rivière Ardèche qui a creusé les magnifiques gorges de la Chaussée des Géants autour du Pont du diable.

Bien que la visite soit gratuite, votre réservation garantit votre place. En cas d’empêchement, un appel 04 75 36 46 26 ou un mail à l’Office de Tourisme permet de libérer votre place pour quelqu’un d’autre.

Le point de départ se situe devant l’Office de Tourisme de Thueyts.

Office du Tourisme de Thueyts 10 rue Pouget, 07330 Thueyts Thueyts 07330 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 36 46 26 https://sourcesvolcans.com/ L'Office de Tourisme Sources & Volcans vous accueille dans son bureau de Thueyts, d'avril à octobre, tous les ans. Nous nous efforçons chaque jour de répondre à vos envies de vacances et vous faire sentir les bienvenus chez nous… Parkings gratuit : dans la Rue Pouget, Place du Champ de Mars, Parc du Château de Blou. Accessible en fauteuil roulant avec aide.

