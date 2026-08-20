Visite commentée du village de Lay-Lamidou « Jadis au village », Village de Lay Lamidou, Lay-Lamidou

Informations pratiques

Visite commentée du village de Lay-Lamidou « Jadis au village » Dimanche 20 septembre, 15h30 Village de Lay Lamidou Pyrénées-Atlantiques

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Déambulation dans le village avec Bernard Desbonnet, à la découverte des maisons et bâtiments remarquables, ponctuée d’anecdotes sur les événements qui ont marqué son histoire.

Rendez-vous place de la mairie.

Village de Lay Lamidou 64190 Lay-Lamidou Lay-Lamidou 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Déambulation dans le village avec Bernard Desbonnet, à la découverte des maisons et bâtiments remarquables, ponctuée d’anecdotes sur les événements qui ont marqué son histoire.

©Sebastien Arnouts