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Visite commentée du village de Lay-Lamidou « Jadis au village », Village de Lay Lamidou, Lay-Lamidou

dimanche 20 septembre 2026 · Village de Lay Lamidou · Lay-Lamidou

Visite commentée du village de Lay-Lamidou « Jadis au village », Village de Lay Lamidou, Lay-Lamidou

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Village de Lay Lamidou
Adresse
64190 Lay-Lamidou
Ville
64190 Lay-Lamidou
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
Gratuit.

Visite commentée du village de Lay-Lamidou « Jadis au village » Dimanche 20 septembre, 15h30 Village de Lay Lamidou Pyrénées-Atlantiques

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Déambulation dans le village avec Bernard Desbonnet, à la découverte des maisons et bâtiments remarquables, ponctuée d’anecdotes sur les événements qui ont marqué son histoire.
Rendez-vous place de la mairie.

Village de Lay Lamidou 64190 Lay-Lamidou Lay-Lamidou 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Déambulation dans le village avec Bernard Desbonnet, à la découverte des maisons et bâtiments remarquables, ponctuée d’anecdotes sur les événements qui ont marqué son histoire.

©Sebastien Arnouts

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