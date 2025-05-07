VISITE COMMENTÉE DU VILLAGE DE LUNAS Lunas
2025-05-07 2025-05-21 2025-06-04 2025-06-18 2025-07-02 2025-07-16 2025-08-06 2025-08-20 2025-09-03 2025-10-01
Visites commentées du village de Lunas, à la découverte du petit patrimoine
Visites proposées par l’association les Amis de Lunas, les jours de marché de producteurs
4€/personnes
Durée 2h30 Départ de l’Office de tourisme à 15h (16h30 en juillet et août)
4€/personnes, paiement au guide le jour de la visite gratuit pour les de 18ans et pour les adhérents de l’association ADL.
Inscription à l’Office de Tourisme Grand Orb, bureau de Lunas 04 67 23 76 67
min 5 personnes pour maintenir la visite .
Lunas 34650 Hérault Occitanie +33 4 67 23 76 67
English :
Guided tours of the village of Lunas, discovering its heritage
Tours offered by the Friends of Lunas association, on farmers’ market days
4 per person
German :
Kommentierte Besichtigungen des Dorfes Lunas, um das kleine Kulturerbe zu entdecken
Vom Verein Les Amis de Lunas angebotene Besichtigungen an Tagen des Bauernmarktes
4?/Person
Italiano :
Visite guidate al villaggio di Lunas, alla scoperta del suo patrimonio
Visite offerte dall’associazione Amici di Lunas, nei giorni di mercato agricolo
4 a persona
Espanol :
Visitas guiadas al pueblo de Lunas para descubrir su patrimonio
Visitas ofrecidas por la asociación Amigos de Lunas, los días del mercado agrícola
4 por persona
