VISITE COMMENTÉE DU VILLAGE DE LUNAS Lunas

VISITE COMMENTÉE DU VILLAGE DE LUNAS Lunas mercredi 7 mai 2025.

VISITE COMMENTÉE DU VILLAGE DE LUNAS

Lunas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-07

fin : 2025-08-20

Date(s) :

2025-05-07 2025-05-21 2025-06-04 2025-06-18 2025-07-02 2025-07-16 2025-08-06 2025-08-20 2025-09-03 2025-10-01

Visites commentées du village de Lunas, à la découverte du petit patrimoine

Visites proposées par l’association les Amis de Lunas, les jours de marché de producteurs

4€/personnes

Visites commentées du village de Lunas.

à la découverte du petit patrimoine

Visites proposées par l’association les Amis de Lunas, les jours de marché de producteurs

Durée 2h30 Départ de l’Office de tourisme à 15h (16h30 en juillet et août)

4€/personnes, paiement au guide le jour de la visite gratuit pour les de 18ans et pour les adhérents de l’association ADL.

Inscription à l’Office de Tourisme Grand Orb, bureau de Lunas 04 67 23 76 67

min 5 personnes pour maintenir la visite .

Lunas 34650 Hérault Occitanie +33 4 67 23 76 67

English :

Guided tours of the village of Lunas, discovering its heritage

Tours offered by the Friends of Lunas association, on farmers’ market days

4 per person

German :

Kommentierte Besichtigungen des Dorfes Lunas, um das kleine Kulturerbe zu entdecken

Vom Verein Les Amis de Lunas angebotene Besichtigungen an Tagen des Bauernmarktes

4?/Person

Italiano :

Visite guidate al villaggio di Lunas, alla scoperta del suo patrimonio

Visite offerte dall’associazione Amici di Lunas, nei giorni di mercato agricolo

4 a persona

Espanol :

Visitas guiadas al pueblo de Lunas para descubrir su patrimonio

Visitas ofrecidas por la asociación Amigos de Lunas, los días del mercado agrícola

4 por persona

L’événement VISITE COMMENTÉE DU VILLAGE DE LUNAS Lunas a été mis à jour le 2025-08-23 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB