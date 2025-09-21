Visite commentée du village de Morannes Visite commentée de Morannes Morannes sur Sarthe-Daumeray

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Découvrez Morannes, ancien village de mariniers niché dans un méandre de la Sarthe. Ce village pittoresque, avec ses belles demeures, vous dévoilera tous ses secrets grâce à l’Association Découverte et Sauvegarde du Patrimoine de Morannes. Laissez-vous guider à travers ses rues et venelles lors d’une visite passionnante, riche en connaissances architecturales et patrimoniales, agrémentée de souvenirs et d’anecdotes captivantes.

Morannes sur Sarthe-Daumeray 49640 Morannes Maine-et-Loire Pays de la Loire

Laura Bellanger