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AGENDA · Morannes sur Sarthe-Daumeray

Visite commentée du village de Morannes, Viste commentée du village de Morannes, Morannes sur Sarthe-Daumeray

dimanche 20 septembre 2026 · Viste commentée du village de Morannes · Morannes sur Sarthe-Daumeray

Visite commentée du village de Morannes, Viste commentée du village de Morannes, Morannes sur Sarthe-Daumeray

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Viste commentée du village de Morannes
Adresse
Morannes
Ville
49640 Morannes sur Sarthe-Daumeray
Département
Maine-et-Loire

Visite commentée du village de Morannes Dimanche 20 septembre, 15h00 Viste commentée du village de Morannes Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Découvrez Morannes, ancien village de mariniers niché dans un méandre de la Sarthe. Ce village pittoresque, avec ses belles demeures, vous dévoilera tous ses secrets grâce à l’Association Découverte et Sauvegarde du Patrimoine de Morannes. Laissez-vous guider à travers ses rues et venelles lors d’une visite passionnante, riche en connaissances architecturales et patrimoniales, agrémentée de souvenirs et d’anecdotes captivantes.

Viste commentée du village de Morannes Morannes Morannes sur Sarthe-Daumeray 49640 Morannes Maine-et-Loire Pays de la Loire
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Laura Bellanger

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