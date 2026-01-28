VISITE COMMENTEE DU VILLAGE DES ANGLES Les Angles

Les Angles Pyrénées-Orientales

Début : 2026-02-16 16:30:00
fin : 2026-02-16 18:00:00

2026-02-16

Visite commentée du village des Angles avec Martine Boher, guide conférencière.
Visite gratuite.
Départ place de la mairie. …
Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 32 76  lesanglesinfos@les-angles.com

English :

Guided tour of the village of Les Angles with Martine Boher.
Free tour.
Departure from Place de la Mairie. …

