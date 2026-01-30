VISITE COMMENTEE DU VILLAGE DES ANGLES Les Angles

VISITE COMMENTEE DU VILLAGE DES ANGLES

VISITE COMMENTEE DU VILLAGE DES ANGLES Les Angles lundi 2 mars 2026.

VISITE COMMENTEE DU VILLAGE DES ANGLES

Les Angles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-02 16:30:00
fin : 2026-03-02 18:00:00

Date(s) :
2026-03-02

Visite commentée du village des Angles avec Martine Boher, guide conférencière.
Visite gratuite.
Départ de la place de la mairie. …
  .

Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie   lesanglesinfos@les-angles.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guided tour of the village of Les Angles with Martine Boher.
Free tour.
Departure from Place de la Mairie.

L’événement VISITE COMMENTEE DU VILLAGE DES ANGLES Les Angles a été mis à jour le 2026-01-30 par LES ANGLES LE VILLAGE STATION