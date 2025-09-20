Visite commentée du village du Châtelet Le Châtelet Budelière

Visite commentée du village du Châtelet Le Châtelet Budelière samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée du village du Châtelet Samedi 20 septembre, 10h00 Le Châtelet Creuse

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Découverte du village du Châtelet

Plongez au cœur du patrimoine du village du Châtelet grâce à une visite commentée unique. Cette exploration vous mènera à travers les ruelles du village, son église historique, ainsi que l’ouverture d’une maison témoin.

Le Châtelet Le Châtelet, 23170 Budelière Budelière 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine

Découverte du village du Châtelet

© CCT