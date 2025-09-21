Visite commentée du village et de l’église, jalonnée de photos du début du XXe siècle Musée Archéologique du Pègue Le Pègue

Visite commentée du village et de l'église, jalonnée de photos du début du XXe siècle Dimanche 21 septembre, 14h15 Musée Archéologique du Pègue Drôme

Rendez-vous à 14 h devant le musée archéologique

visite commentée du parcours du village jalonné de photos entre 1900 et 1915, prises par Félicien Tourasse, curé du Pègue et visite de l’église Saint Mène Pègue avec son ensemble de sculptures du 17ème et son baptistère.

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le musée archéologique du Pègue propose la visite accompagnée et commentée du village jalonné de photos prises entre 1900 et 1915, par Félicien Tourasse, curé du Pègue. Parcours se finissant par la visite de l’église Saint Mène du Pègue construite autour de la chapelle castrale du XIIe siècle. Vous pourrez y découvrir son mobilier classé comme le baptistère taillé dans un chapiteau reposant sur une base de colonne d’époque romaine et l’ensemble des quinze sculptures en bois polychrome du 17e siècle (Le Christ, les douze apôtres et deux anges).

Musée Archéologique du Pègue 2, rue du Donjon, 26770 Le Pègue Le Pègue 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Situé au pied du massif de la Lance, sur les premiers contreforts des Préalpes, le village du Pègue abrite une des plus étonnantes et importantes collections archéologiques de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Le Musée Archéologique du Pègue rassemble des vestiges issus quasi exclusivement de la commune et notamment de la colline Saint-Marcel, fouillée de 1955 à 1985 ainsi que de l’agglomération gallo-romaine, chef-lieu du pagus alétanus.

Si la présence de l’Homme est attestée au Pègue avant le Néolithique jusqu’à aujourd’hui, c’est durant l’âge du Fer (800–50 av. n. è.) que le site de hauteur connaît son apogée.

Le Rhône n’étant pas aménagé, sa vallée était souvent marécageuse et en partie inondée. Le site se trouvant au croisement de deux voies commerciales Nord-Sud et Est-Ouest se trouve donc témoin des premiers échanges commerciaux entre la Gaule celtique intérieure et les Grecs, fondateurs de Marseille vers 600 av. n. è.

On peut donc trouver dans le musée des céramiques indigènes liées à la vie domestique dont les premières réalisées avec l’aide d’un tour, des céramiques provenant d’Athènes et des colonies grecques ainsi que d’artefacts, outils, bijoux, fibules, dont certains témoignent d’échanges. On peut bien sûr y admirer l’importante collection de céramiques tournées peintes à pâte claire, produites sur place entre 525 et 450 av. n. ère, ultime représentation des liens tissés entre les Celtes et le monde grec (aussi appelée « pseudo-ionienne » en raison de son aspect, de sa technique et de sa décoration). Cette production est sans doute au départ le fruit d’artisans Grecs et ensuite de potiers locaux qu’ils ont formés à ces techniques. Nous pouvons donc y distinguer les influences mutuelles avec des formes et décors non seulement grecques, mais aussi indigènes. parkings dans le village

