Visite commentée du village et de son église Musée Archéologique du Pègue Le Pègue dimanche 21 septembre 2025.

Musée Archéologique du Pègue 2 rue du Donjon Le Pègue Drôme

Début : 2025-09-21 14:15:00

fin : 2025-09-21 15:30:00

2025-09-21

visite commentée du village et de l’église avec parcours photographique

Musée Archéologique du Pègue 2 rue du Donjon Le Pègue 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 68 21 museedupegue26@gmail.com

English :

guided tour of the village and church with photographic trail

German :

kommentierte Besichtigung des Dorfes und der Kirche mit Fotoparcours

Italiano :

visita guidata del borgo e della chiesa con percorso fotografico

Espanol :

visita guiada del pueblo y la iglesia con recorrido fotográfico

L’événement Visite commentée du village et de son église Le Pègue a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes