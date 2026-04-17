Wangen

Visite commentée du village fête de la fontaine

44 rue des Vignerons Wangen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-05 14:30:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Découvrez le patrimoine historique, architectural et viticole du village médiéval de Wangen. Ainsi que tous les trésors du Village.

199e fête de la fontaine visite commentée

L’occasion idéale de rappeler l’histoire de notre fête de la fontaine c’est bien le jour même, à sa date anniversaire. Le cercle d’Histoire(s) de Wangen vous propose pour la circonstance une visite commentée des lieux remarquables du village sans oublier notre fontaine érigée pour commémorer une victoire longtemps attendue.

Date dimanche 5 juillet 2026

Lieu mairie de Wangen

Horaire 14h30

Tarif gratuit 0 .

44 rue des Vignerons Wangen 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 61 92 cercle.histoire.wangen@gmail.com

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English :

Discover the historical, architectural and viticultural heritage of the medieval village of Wangen. As well as all the treasures of the village.

L’événement Visite commentée du village fête de la fontaine Wangen a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble