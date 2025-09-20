Visite commentée du village médiéval restauré de Saint-Montan et de ses deux châteaux Saint Montan – Village restauré Saint-Montan

Visite commentée du village médiéval restauré de Saint-Montan et de ses deux châteaux Saint Montan – Village restauré Saint-Montan samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée du village médiéval restauré de Saint-Montan et de ses deux châteaux 20 et 21 septembre Saint Montan – Village restauré Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Visite détaillée des maisons du village médiéval de Saint-Montan restaurées depuis maintenant 55 ans par l’association des Amis de Saint-Montan et 12.000 bénévoles.

– Visite détaillée des maisons du village médiéval de Saint-Montan restaurées incluant la salle des Coseigneurs et le nouveau musée.

– Présentation de l’histoire du village et de ces habitants illustres.

– Visite des deux châteaux du XIe siècle également restaurés par l’association.

– Visite additionnelle en anglais si plus de cinq participants.

Saint Montan – Village restauré Place du Poussiac 07220 Saint Montan Saint-Montan 07220 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 06.64.50.32.88 https://www.saint-montan.fr/Les-Amis-de-Saint-Montan https://www.facebook.com/Association-des-Amis-de-Saint-Montan-108053470919925/ Village médiéval restauré de Saint-Montan Deux grands parkings à l’entrée du village

Visite détaillée des maisons du village médiéval de Saint-Montan restaurées depuis maintenant 55 ans par l’association des Amis de Saint-Montan et 12.000 bénévoles.

© Association des Amis de St Montan