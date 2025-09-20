Visite commentée du village par Dame Adélaïde Village de Burlats Burlats

Visite commentée du village par Dame Adélaïde 20 et 21 septembre Village de Burlats Tarn

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Visite guidée théâtralisée du village de Burlats

Par Dame Adélaïde, en costume médiéval

Plongez dans l’histoire en compagnie de Dame Adélaïde pour une visite costumée du village de Burlats, à la découverte de ses bâtiments emblématiques et de son riche patrimoine architectural. Une façon vivante et originale d’explorer ce charmant bourg médiéval !

En complément, profitez d’une balade à la Cascade du Paradis, un site naturel enchanteur à deux pas du village.

Un moment entre Histoire et Nature à ne pas manquer !

Village de Burlats Village, 81100 Burlats Burlats 81100 Tarn Occitanie 05 63 35 07 83 http://burlats.com/ Sur le bord de l’Agout, dans le pays de l’amour courtois, se situe le village de Burlats. Ce village médiéval est rempli de lieux chargés d’histoires et de poésies comme le pavillon Adélaïde, la porte de la Bistoure, l’ancienne collégiale de Saint-Pierre… Parking à proximité. Accès PMR.

© Mairie de Burlats