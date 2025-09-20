Visite commentée d’un château privé de la fin du XVIIIe siècle Château de La Testère Preignan

Gratuit. Entrée libre. Sans réservation. Visites à la demande sur les horaires d’ouverture.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite guidée du château de la Testère

Demeure aristocratique édifiée à la fin du XVIIIe siècle, le château de La Testère est connu pour avoir accueilli à partir des années 1920 plusieurs familles italiennes.

En compagnie de ses propriétaires, explorez l’histoire de ce site hors du commun et découvrez les abords du château.

Profitez sur la journée du dimanche de la présence sur place de l’association Histoire de transmettre qui viendra vous proposer de jouer avec le patrimoine de l’agglomération, en complément de la visite du château.

Château de La Testère 32810 Preignan Preignan 32810 Gers Occitanie Exemple remarquable de demeure aristocratique de la fin du XVIIIe siècle. Propriété privée. Direction Agen puis Gaudoux depuis la RN21.

En compagnie de ses propriétaires, explorez l’histoire de ce site en cours de restauration.

