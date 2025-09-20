Visite commentée d’un domaine agricole et pièce de théâtre « Le médecin malgré lui » Domaine d’En-Fabre Blan

Pièce de théâtre : 10€, gratuit pour les moins de 12 ans.

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Un week-end culturel entre patrimoine et théâtre

Samedi

14h30 – Visite commentée gratuite

Partez à la découverte du lieu avec une visite guidée qui vous plongera dans son histoire et son architecture.

16h30 – Pièce de théâtre : Le Médecin malgré lui

Redécouvrez la célèbre comédie de Molière, dans une version vivante et accessible à tous.

Dimanche

15h00 et 16h30 – Visites commentées gratuites

Deux créneaux pour profiter d’une visite guidée et explorer les secrets du lieu en compagnie d’un guide passionné.

Domaine d’En-Fabre Le bourg, 81700 Blan Blan 81700 Tarn Occitanie 06 82 12 44 27 Le Lauragais a traversé les siècles en conservant une richesse bien particulière, la nature et le blé qui en a fait le grenier à blé du midi de la France. Du masage (XVe siècle) au domaine (XVIIIe – XIXe siècle), venez découvrir les métamorphose de l’agriculture lauragaise par l’exemple du domaine d’En-Fabre et de ses archives : pigeonnier, métairie, greniers à céréales et à légumes, maison de maître, volières et poulailler et bûchère vous racontent leur architecture rurale, leur âme paysanne dans leur patrimoine naturel sensible.

Blottie au pied d’un bois, dans un site préservé, la ferme d’en Fabre séduit ses visiteurs en quête de repos, de douceur de vivre, ainsi que les amoureux de pleine nature et de nuits étoilées. Parking aménagé

