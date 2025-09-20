Visite commentée d’un musée archéologique et de son exposition temporaire Maison de l’Archéologie des Vosges du Nord Niederbronn-les-Bains

Visite commentée d’un musée archéologique et de son exposition temporaire Maison de l’Archéologie des Vosges du Nord Niederbronn-les-Bains samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée d’un musée archéologique et de son exposition temporaire 20 et 21 septembre Maison de l’Archéologie des Vosges du Nord Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

La Maison de l’Archéologie offre aux visiteurs l’occasion de découvrir une exposition temporaire dédiée à l’histoire de l’écriture. Cette année, l’exposition présente douze panneaux illustrant 5 000 ans d’évolution des supports écrits, de la tablette d’argile à la tablette tactile moderne. Au fil des siècles, les techniques et les matériaux utilisés pour l’écriture ont connu des transformations majeures, reflétant non seulement les avancées technologiques, mais aussi l’évolution des sociétés humaines.

Pour en savoir plus : cliquez ici.

Les collections du musée sont également accessibles en visite libre

Maison de l’Archéologie des Vosges du Nord 44 Avenue Foch, 67110 Niederbronn-les-Bains, France Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est 33388803637 https://www.niederbronn-les-bains.fr/culture-et-loisirs/maison-de-l-archeologie.html [{« link »: « https://www.niederbronn-les-bains.fr/culture-et-loisirs/maison-de-l-archeologie.html »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/jep-2025-grand-est/events/visite-libre-du-musee-archeologique-9149705 »}] Panorama complet des recherches archéologiques dans le nord de l’Alsace, de la Préhistoire à l’archéologie industrielle. Jadis renommé pour ses collections gallo-romaines qui proviennent de la cité thermale, le musée devient un haut lieu de l’archéologie médiévale grâce au travail des bénévoles qui, depuis plus de dix ans, relèvent le Schoeneck, un des nombreux châteaux-forts des Vosges du Nord, de ses ruines. Une belle collection de poêles rappelle l’aventure industrielle des Dietrich, maîtres de forges.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Ville de Niederbronn-les-Bains