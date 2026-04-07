Ramoulu

Visite commentée d’une amanderaie du Pithiverais

Ramoulu Loiret

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:30:00

fin : 2026-05-23 12:30:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-12-12

Découvrez Les Amandes de Pithiviers une visite unique d’une amanderaie dédiée à la valorisation et à la promotion de l’amande locale. Entre culture, dégustation et tradition, plongez dans l’histoire du futur Pithiviers fondant 100 % local.

Plongez au cœur du Pithiverais avec Les Amandes de Pithiviers. Partez à la découverte d’une amanderaie innovante qui relance une filière locale pleine de promesses. Vous explorerez le cycle de l’amande, comprendrez les enjeux de sa culture et goûterez différentes variétés sélectionnées avec soin. Cette expérience unique met à l’honneur un produit noble, destiné à redonner vie à l’authentique Pithiviers fondant, réalisé avec des ingrédients 100 % locaux. Entre terroir, savoir-faire et gourmandise, laissez-vous séduire par une rencontre sensorielle où tradition et avenir s’unissent autour d’un même fruit l’amande.

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme du Grand Pithiverais, lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription. 7 .

Ramoulu 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 30 50 02 contact@grandpithiverais.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guided tour of an almond grove to discover this new Pithiverais production.

L’événement Visite commentée d’une amanderaie du Pithiverais Ramoulu a été mis à jour le 2026-04-07 par OT GRAND PITHIVERAIS