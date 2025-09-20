Visite commentée d’une ancienne maison d’arrêt Musée des mœurs et coutumes Espalion

Gratuit.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visites commentées à la carte — Ancienne maison d’arrêt d’Espalion

Plongez dans l’histoire carcérale du XIXᵉ siècle en découvrant l’ancienne prison cellulaire d’Espalion, un bâtiment remarquablement bien conservé.

Au programme :

découverte du patrimoine architectural carcéral,

visite d’une cellule-témoin,

immersion dans le quotidien des lieux, entre portes de bois massif et barreaux encore en place…

Une visite à la carte, entre mémoire et architecture.

Musée des mœurs et coutumes Place Pierre Frontin, 12500 Espalion, France Espalion 12500 Picard Aveyron Occitanie 33565441991 https://musees.aveyron.fr/thematiques/mus%C3%A9e%20des%20moeurs%20et%20coutumes Une collection sur les mœurs et coutumes du Nord-Aveyron réunit des objets usuels du quotidien comme des jouets anciens, des cuivres, des poteries, des objets liés à la vie religieuse et d’autres plus singuliers.

C’est aussi une invitation à découvrir un lieu à l’architecture originale : le musée est en effet installé dans l’ancienne maison d’arrêt de la ville. En fonctionnement de 1844 à 1933, la prison devient ensuite le lieu de vie et de travail d’un ferrailleur et de sa famille, avant d’être transformée en musée en 1986 : un parcours atypique !

Vous pourrez contempler son architecture, visiter une cellule-témoin et imaginer la vie derrière les portes de bois massif et les barreaux qui subsistent encore… Parking à proximité directe du musée Non accessible aux personnes à mobilité réduite

© Archives Départementales de l’Aveyron