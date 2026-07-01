Visite commentée d’une baronnie féodale, Château de Bachen, Duhort-Bachen

Informations pratiques

Visite commentée d’une baronnie féodale 19 et 20 septembre Château de Bachen Landes

Gratuit. Nombre de places limité à 10 personnes par créneau horaire. Réservation fortement conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Découvrez la baronnie au cœur de son vignoble, surplombant la plaine et la vallée de l’Adour.

Vous pourrez également profiter d’une visite guidée de l’exposition, composée de mises en scène autour de natures mortes dressées sur des tables à thème : porcelaine, verrerie, cristal et argenterie.

Château de Bachen Château de Bachen, 40800 Duhort-Bachen Duhort-Bachen 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 71 77 77 [{« type »: « phone », « value »: « 05 58 71 77 77 »}] Découverte de la baronnie au coeur de son vignoble surplombant la plaine et la vallée de l’Adour.

Visite guidée d’une exposition de mises en scène autour de natures mortes dressées sur des tables à thèmes (porcelaine, verrerie, cristal, argenterie).

Perché sur une motte castrale dominant la vallée de l’Adour, le Château de Bachen était jusqu’à la Révolution Française une ancienne baronnie. Initialement édifié au moyen âge, il fut détruit par un incendie. Puis, il fut entièrement reconstruit à la fin du XVIIIème siècle par le Baron de Bachen. Homme de lettres éclairé, il bâtit cette belle demeure selon un plan étonnamment moderne en prenant un parti pris décoratif simple et élégant. Les marches du Béarn n’étant qu’à quelques kilomètres de là, la toiture du Château de Bachen arbore un haut profil, plus pyrénéen que landais, pour notre plus grand plaisir aujourd’hui. parking sous les chênes centenaires

Découvrez la baronnie au coeur de son vignoble surplombant la plaine et la vallée de l’Adour !

© Corentin Mossière