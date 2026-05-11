Visite commentée d’une brasserie Valonne
Visite commentée d’une brasserie Valonne mercredi 22 juillet 2026.
Valonne
Visite commentée d’une brasserie
Brasserie du Grand Méchant Mout Valonne Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:00:00
fin : 2026-07-25 16:00:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-07-25 2026-08-05 2026-08-08 2026-08-19 2026-08-22
La brasserie du Grand Méchant Moût a la particularité d’être un lieu de fabrication de bière artisanale dans une vieille ferme typiquement comtoise, découvrez le processus de fabrication de la bière jusqu’à sa dégustation. .
Brasserie du Grand Méchant Mout Valonne 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 95 98 73
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English : Visite commentée d’une brasserie
L’événement Visite commentée d’une brasserie Valonne a été mis à jour le 2026-05-11 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE